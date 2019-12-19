شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا 500 ألف علامة تجارية فى مصر منذ عام 1939 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ثانى أيام أعمال المنتدى المصرى الإيطالى ورش عمل متخصصة مع وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، حيث تم عقد الجلسة الأولى لمناقشة مجالات الاستثمار فى البورصة المصرية للسلع بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشهدت الجلسة الثانية أهمية دور العلامات التجارية والنماذج الصناعية وما قامت به وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى هذا الصدد حيث تم استعراض دور الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية حيث تم تسجيل ما يقرب من 500 ألف علامة تجارية فى مصر منذ عام 1939 حتى الآن وهو ما يؤكد على أهمية تسجيل العلامات التجارية فى الاقتصاد المصرى.

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وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماعات مع الجانب الإيطالى سوف تستمر حتى يوم الجمعة القادم، ونتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن مجالات التعاون المقترحة، حتى يتسنى بدء التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، حيث سيتم التباحث مع الشركات الإيطالية والمصرية في مجالات الصناعات الغذائية، اللوجستيات، الإلكترونيات، تجارة التجزئة، المولات والمراكز التجارية، تجارة مستحضرات التجميل، تجارة الملابس.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية المتخصصة، حيث إن الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً وهناك مجالات واعدة للتعاون لافتا إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التقى وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية امس، وكذلك أطلق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال المنتدى المصرى الايطالى، وهذا يعكس اهتمام حكومى رفيع المستوي برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة، خاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالى فى هذه المجالات.

وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أهمية الدور الذى ستقوم به بورصة السلع فى ظل التنسيق الدائم بين البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية حيث توافقت الآراء وتطابقت الرؤى على أهمية إنشاء البورصة المصرية للسلع لما لها من العديد من المنافع على الدولة والمزارع والمخازن والتجارة فى مصر.