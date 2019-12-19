شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى بالخارج يوقع عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع كرم خليل رجل الأعمال المصرى، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»؛ عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذى عقد فى القاهرة منتصف أكتوبر الماضى، بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ذلك يعكس نجاح المؤتمر في تحقيق هدفه الذي تمثل في طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، واستجابة لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين المشاركين في المؤتمر، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعد جزءا من الأهداف التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر.

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ووجه خليل خالص شكره للقائمين على مشروع الجلالة، مؤكدا أن المنتج المصري يمتاز بجودة الصناعة وقلة التكلفة مقارنة بالعديد من دول العالم؛ ما يعد ميزة تنافسية للمنتج المصري، وأشار إلى أنه لديه ثقة كبيرة في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما أشاد بالزيارة التي قام بها لمدينة الأثاث في دمياط بصحبة معالي الوزيرة، مؤكدا قدرة مدينة الأثاث الجديدة على تقديم إضافة نوعية لسوق الأثاث العالمي.

وأوضح أن مصر تتميز عن دول كثيرة حول العالم في سهولة إجراءاتها الجماركية التي تقدمها مقارنة بدول أخرى كثيرة حول العالم، فضلا عن سرعة إنجاز الصفقات للعملاء، كما أضاف أن جميع رجال الأعمال المصريين في الخارج لديهم ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار المصرية.