شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: قداس عيد الميلاد المجيد يقام فى العاصمة الإدارية 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال المتحدث الرسمي للكنيسة لـ ”الخليج 365”، إن قداسة البابا تواضروس الثانى يترأس قداس العيد بحضور المسئولين والشخصيات العامة وشعب كنائس الأنبا رويس الذين يصلون قداسات العيد بالعباسية على أن تعلن الكنيسة لاحقًا كافة الترتيبات المتعلقة بقداس العيد الذى يتطلب حضوره الحصول على دعوات خاصة من الكاتدرائية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن قداسة البابا تواضروس يستقبل المهنئين بالعيد فى المقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح السابع من يناير المقبل.
وعلى صعيد آخر، استعدت الكنائس المرتبطة بالتقويم الغربى لقداس العيد، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس العيد مساء الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، فى كاتدرائية العذراء للكاثوليك بمدينة نصر على أن يستقبل المهنئين بالعيد فى المقر البطريركى بكوبرى القبة صباح يوم الـ25 من ديسمبر إذ دأب البابا تواضروس الثانى على تهنئة الطوائف بالعيد فى مقراتها.
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