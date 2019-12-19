شكرا لقرائتكم خبر عن «شراب واحد لكل أنواع الكحة».. طلاب «صيدلة بورسعيد» يستعرضون ابتكاراتهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دفعة 2020 في كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد حفل تخرج مبكرًا في إحدى القري السياحية، وسرعان ما تحول الحفل إلى سيمنار علمي لعرض ابتكارات الطلبة من الادوية والعقاقير الجديدة.

تقول الطالبة اية العزبي، احدي منظمات الحفل، إن فكرة اللقاء جاءت من تكليف الدكتور محمد يحيى، مدرس الصيدلة الصناعية، بتقديم ابتكار دوائي وتصنيعه وعمل عبوة ملائمة له.

فيما قالت الطالبة نيرا احمد إن عدد الدفعة يبلغ 208 طالب، جرى تقسيمهم إلى 17 مجموعة، وكل مجموعة اختارت لنفسها اسم تجاري وصممت شعار خاص بها، وتم تقسيم كل مجموعة إلى فؤيق لتصميم «الجرافيك» والعبوات وطباعتها، وفريق لبحث ابتكار دوائي وفريق للتسويق الالكتروني.

ويقول الطالب مصطفي السيد فضل: «اطلقنا على مجموعتنا اسم (مان هيترز)، وهو تجميع للحرف الاول من اسماء اعضاء المجموعة، واجرينا بحثا بين الاطباء والمرضي، وقررنا تقديم مسكن جديد للصداع والالم يجمع مميزات المسكنات التجارية، فهو سريع التأثير وممتد المفعول، وهو عبارة عن اكياس فوار».

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ويقول الطالب طارق علاء: «ابتكرنا شراب لعلاج الكحة يجمع مميزات عدة انواع تجارية، فهو يعالج الكحة الناتجة عن حساسية، والكحة المصحوبة ببلغم وغيرها من الانواع في شراب واحد يصلح للكبار والاطفال».

اما مجموعة «فريميكو» فاهتمت بادوية الجلدية والبشرة، واختارت تصنيع كريم لعلاج حب الشباب خالي من أي مواد لها اثار جانبية، ويقوم بتفتيح البشرة، إضافة إلى ابتكار غسول من مواد طبيعية من مستخلص زهرة الكاموميل.

ويقول الدكتور محمد يحيى، مدرس الصيدلة الصناعية: «الهدف من هذا اللقاء أو السيمنار هو وضع الطلاب على اول الطريق واكسابهم الثقة والكشف عن مواهبهم».

وخلال الحفل، تجول الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس الجامعة، والدكتور جلال سالم، نائب الرئيس، والدكتور عاطف عبدالباقي، عميد الكلية، والدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب الصيادلة، بين مجموعات الطلاب، واستعرضوا الابتكارات وشكل العبوات وتصميمات «اللوجو» وشكل الدعاية عن كل منتج.

وقال الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس الجامعة: «استطيع ان اقول الان لدينا كلية صيدلة، هذا عمل مبهر وانتاج مبشر وستقوم الجامعة بالمساهمة مع الطلاب في تكلفة ما قدموه».

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد

مشروعات تخرج طلاب كلية الصيدلة في بورسعيد