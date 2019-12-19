شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب»: خط شرم الشيخ -الغردقة «نقلة نوعية» تنعكس إيجابيًا على السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، افتتاح خط ملاحي بين شرم الشيخ والغردقة بأنه «نقلة نوعية» في الملاحة البحرية المصرية تنعكس إيجابيا على حركة السياحة، وقال إن هذه الرحلات البحرية ستشهد إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة لما لها من ميزات نسبية ساهمت في قصر مدة الرحلة وبتكلفة أقل، فضلا عن زيادة نسبة الأمان.

ووصل الوفد البرلمانى من لجنة النقل إلى مدينة شرم الشيخ، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قادما من الغردقة لاستكمال الجولة التفقدية التي بدأتها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، حيث حرص الوفد في رحلته من الغردقة إلى شرم الشيخ على استقلال عبارة الجسر العربي للملاحة.

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ويستكمل وفد اللجنة جولته بتفقد الموانئ البحرية والمشروعات بمحافظة جنوب سيناء، ولقاء محافظها خالد فودة، حيث كان في استقباله بشرم الشيخ، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الجديد، اللواء خالد زهران، والمدير الإقليمي لشركة الجسر العربي للملاحة، اللواء محمد ماهر يونس، وعدد من المسؤولين بالشركة.

وتفقد وفد لجنة النقل العبارة التي بدأت أولى الرحلات، السبت الموافق 7 ديسمبر، والتعرف على الخدمات المقدمة، وكذلك وسائل التأمين والحماية للراكبين. فيما أكد المدير الإقليمي للشركة، أن انطلاق الرحلات باستخدام البحر الأحمر ما بين الغردقة وشرم الشيخ، يساهم بشكل كبير في انتعاش حركة السياحة، لما يمثله الخط الملاحي من ميزة نسبية للسائحين في تقليل مدة السفر بين الغردقة وشرم الشيخ، وأن هذا الخط الملاحي ينعش السياحة في الأقصر وأسوان للقادمين من شرم الشيخ، وأشار إلى أن هناك مواعيد رحلات منتظمة منذ بداية العمل، مؤكدا أن نسبة الإقبال على الرحلات كبيرة.

وأشاد نواب لجنة النقل بافتتاح الخط الملاحى لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الحركة السياحية. ودعا النائب هشام عبدالواحد إلى ضرورة التنسيق مع شركات السياحة لضبط مواعيد الرحلات بما يمكن سائح اليوم الواحد من زيارة سانت كاترين والأقصر والعودة بسهولة وسرعة، وطالب بضرورة القيام بالدعاية اللازمة للخط الملاحي الجديد، لاسيما وأنه يتمتع بميزات كبيرة.