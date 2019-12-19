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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد بالقاهرة يطلق مشروع ««شجرة في الفصل» بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، عمق العلاقات بين دولتي مصر والسويد، مشيرا إلى وجود علاقات تعاون وطيدة بين البلدين في مجالات التعليم، حيث تم منح 160 طالبا مصريا منهم 55 طالبة منح دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وأضاف أن مجتمع الأعمال السويدي في مصر ملتزم بنشر التوعية حول التغيير المناخي والإهتمام بالبيئة ودعم الأجيال الشابة في مصر في مجالات التفكير والإبداع مشيرا إلى أن التعليم هو تدريب العقول على التفكير وليس حفظ وتلقين المواد العملية وهو ما يتطلب الكثير والكثير من الجهود للارتقاء بالطلاب والمعلمين.
جاء ذلك خلال قيام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بإطلاق مشروع الفصل الأخضر «شجرة في الفصل» بمدرسة القناطر الحديثة بالتقسيم السياحى، والذي يهدف لنشر ثقافة زراعة الأسطح وتجميلها لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ودولة السويد ومحافظة القليوبية لبدء تجربة تعليمية جديدة لإنشاء فصل دراسي وسط النباتات والخضرة لكسر المناخ التقليدي للعملية التعليمية وتغيير مفاهيم الطلاب وتعزيز الولاء والانتماء للمجتمع المدرسي والتجربة تهدف لتوفير بيئة أفضل وهي مبادرة تنطلق لأول مرة من خلال مدرسة القناطر الخيرية الحديثة الرسمية للغات ومن المقرر تعميمها على باقي مدارس المحافظة.
وأشاد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بالمشروع وجهود دولة السويد في هذا المجال ووجه بتعميم التجربة على جميع مدارس المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات في رأيه في مجال المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والتعاون الدولي في مجال التنمية في مصر والذي يشهد تناميا غير عادي خلال الفترة الحالية.
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