شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ80 ألف مواطن خلال 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفاً و979 مواطناً من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 599 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و920 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 19 ألفاً و205 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1326 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و826 مواطناً بمحافظة أسوان، و1398 مواطناً بأسيوط، و7 آلاف و487 مواطناً بالإسكندرية، و1699مواطناً بالإسماعيلية، و1359 مواطناً بالأقصر، و1129 مواطناً بالبحر الأحمر، و2936 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفاً و883 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و670 مواطناً بالدقهلية، و863 مواطناً بالسويس، و3 آلاف و999 مواطناً بالشرقية.

وقالت «الصادق» إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 647 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و108 مواطناً بالفيوم، و4 آلاف و192 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و519مواطناً بالقليوبية، 2299 مواطناً بالمنوفية، و2651 مواطناً بالمنيا، و1656 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و343 مواطناً ببني سويف، و822 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و746 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و702مواطناً بقنا، و5 آلاف و581 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 464 مواطناً بمطروح.