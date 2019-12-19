«العدل» تفتتح ٤ مكاتب توثيق مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت وزارة العدل، الخميس، ٤ مكاتب توثيق وشهر عقاري مميكنة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بالإسراع في تنفيذ خطة الدولة بميكنة مكاتب الشهر العقاري ودعمها تكنولوجيًا لتحقيق أعلى معدل إنجاز لمصالح المواطنين.
وأناب وزير العدل مساعده لقطاع الشهر العقاري والتوثيق لافتتاح مكتب توثيق ضواحي الفيوم، وبدء دخول المكاتب الأربعة حيز التشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم افتتاح مكاتب توثيق مميكنة جديدة بضواحي الفيوم، وضواحي قنا، ومكتبي توثيق نبروه والسنبلاوين بالدقهلية، ليرتفع عدد مكاتب التوثيق المميكنة لـ ١٥٦ مكتبًا.
يذكر أن وزارة العدل لديها خطة موسعة يتم تنفيذها لرفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء مقار جديدة للشهر العقاري تعمل بأنظمة حديثة تسهل الخدمات لجمهور المواطنين، وسيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح عدة مكاتب أخرى بمحافظات مختلفة، في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة للتوسع جغرافيًا بعدد مكاتب التوثيق المميكنة.
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