قمة كوالالمبور.. زعماء التطرف والإرهاب يبحثون شئون 1.6 مليار مسلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد فى هذه الأثناء قمة إسلامية مصغرة فى العاصمة الماليزية كولالمبور، لقاء هدفه خلق منصة بديلة لمنظمة التعاون الإسلامى القائمة منذ نصف قرن، بحسب مراقبون. ووفق تقرير لـ"العربية"، فقد قاطع القمة زعيما أكبر دولتين إسلامييتن "باكستان – أندونيسيا"، وحضره رئيس تركيا وإيران، حيث يسعيان منذ فترة لبسط نفوذهما خارج الحدود استنادً إلى دوافع مذهبية وعرقية، ليس هذا فحسب فتشمل قائمة المدعوين الرئيسيين رموز تيار الإخوان والتطرف فى عدة بلدان ومنهم. Advertisements محمد الحسن ولد الددو: زعيم إخوان موريتانيا – متتهم بالتطرف – التكفير – تحريض الشباب على العنف فى سوريا وليبيا ومصر .

عبدالرازق مقري: زعيم تيار إخوان الجزائر، ومن صقور الإخوان فى الجزائر بعد انقسام الحرة إلى أحزاب صغيرة

عبدالحى يوسف: داعية سوداني متطرف، أفتى بجواز قتل المتظاهرين ومؤيد لتنظيم داعش الإرهابى وأدى صلاة الغائب على أسامة بن لادن.

بيرات البيرق: صهر أردوغان – معروف بأدوار مرتبطة بتيار الإخوان العالمي.

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