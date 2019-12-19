شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتح باب تصدير الأسماك لـ6 دول أوروبية واعتماد 10 منشآت لدول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه خلال العام الجارى، تم فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل المانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وانجلترا، بالإضافة إلى فتح باب تصدير الأسماك إلى دولة الأردن، بعد زيارة وفد فنى للمنشآت المعتمدة والمزارع المصرية والتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة فى إنتاج وتداول الأسماك.

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وأضاف تقرير الخدمات البيطرية حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه تم تصدير حوالى 6 آلاف طن من أسماك البلطى إلى دولتى الإمارات والكويت خلال العام ولم يتم رفض أى رسالة منها وهذا دليل على جودة وسلامة الإجراءات البيطرية، مشير إلى أنه تم اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم اعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية، بالإضافة إلى 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول الاتحاد الأوروبى.