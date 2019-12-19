شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد تبون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بحضور كبار الشخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، ليبدأ بعد ذلك المهام التي يستهلها الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة التى ستقود المرحلة المقبلة، وسط كبار شخصيات ومؤسسات الدولة بقصر الأمم، وتنتهى بقصر المرادية.

وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

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وتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على إستقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

وتضمنت مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وكان المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأي طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.