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نقابة البيطريين تنتهى من الاستعداد لفتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، انتهاء استعداتها لتلقى طلبات الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا "القاهرة -الجيزة –قنا" لعام 2019/2020.

 

وقال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، فى بيان، إن اللجنة ستتواجد بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ابتداء من الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2019، من العاشرة صباحاً، حتى الرابعة عصرا، ولمدة عشرة أيام متصله، يعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد.

 

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 ديسمبر الجارى.

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