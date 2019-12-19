نقابة البيطريين تنتهى من الاستعداد لفتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى

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وقال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، فى بيان، إن اللجنة ستتواجد بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ابتداء من الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2019، من العاشرة صباحاً، حتى الرابعة عصرا، ولمدة عشرة أيام متصله، يعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 ديسمبر الجارى.
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