شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 7 مراكز طبية لمبادرة "صحة المرأة" بالبساتين والكشف على 13473 حالة والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك فى إطار متابعة تنفيذ مبادرة رعاية صحة المرأة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة المرأة، التى تم إطلاقها يوم السبت 2019/11/2
وتم الاستعدادات بالوحدات التالية:-
1- منطقة صقر قريش الطبى بميدان صقر قريش.
2- مركز طب الأسره بخلف مكتبة المعادى.
3- مركز العوضى و عيادة عزبة الورد بشارع ابو بريك.
4- مركز بساتين شرق فى مساكن أطلس.
5- مركز بساتين غرب فى مزرعة البط.
6- مكتب صحة غرب بشارع البساتين العمومى.
7- مركز عزبة النصر.
وتم إجراء الكشف على 13473 حالة خلال الأيام الماضية منهم 1329 تحويل لمستشفيات متخصصة.
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