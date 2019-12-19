شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 7 مراكز طبية لمبادرة "صحة المرأة" بالبساتين والكشف على 13473 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت منطقة البساتين الطبية فى القاهرة، الاستعدادات بالوحدات التابعة للمنطقة، التى تخدم أهالى المعراج العلوى والسفلى ومدينة تبارك وأشجار دارنا وجراند سيتى وجميع الأماكن المجاورة، وكذلك صقر قريش وشارع النصر والعرب وأرض البصرى والبساتين وبير أم سلطان ومزرعة البط وعزبة النصر.

يأتى ذلك فى إطار متابعة تنفيذ مبادرة رعاية صحة المرأة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة المرأة، التى تم إطلاقها يوم السبت 2019/11/2

وتم الاستعدادات بالوحدات التالية:-

1- منطقة صقر قريش الطبى بميدان صقر قريش.

2- مركز طب الأسره بخلف مكتبة المعادى.

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3- مركز العوضى و عيادة عزبة الورد بشارع ابو بريك.

4- مركز بساتين شرق فى مساكن أطلس.

5- مركز بساتين غرب فى مزرعة البط.

6- مكتب صحة غرب بشارع البساتين العمومى.

7- مركز عزبة النصر.

وتم إجراء الكشف على 13473 حالة خلال الأيام الماضية منهم 1329 تحويل لمستشفيات متخصصة.