شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد طلاب الجامعات والمدارس يزور مقر مكافحة المخدرات للتوعية من مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدد من طلبة المدارس، وطلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس "أعضاء جمعية البحث الجنائي"، التابعة للجنة الثقافية بالكلية، ومشرفيهم، وذلك لتعريفهم بأخطار تعاطى المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات، لغرس السلوكيات الإيجابية والوعي الأمني لديهم، وتنظيم زيارات للمدارس والجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.

واستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس "أعضاء جمعية حقوق الإنسان التابعة للجنة الثقافية بالكلية" ومشرفيهم، حيث تم خلال الزيارة الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة .

كما تم إبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوي الذى تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعياً لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع فى براثن تلك الآفة .

وخلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها - التعرف على أنواع المخدرات خاصةً المستحدث منها – طرق تعاطيها - أسباب التعاطي والإدمان - تأثيرها العضوي والنفسي – كيفية تجنب الوقوع في براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة- كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذي يحوي مجموعة من الصور والمجسمات التي توضح أساليب الإخفاء والتهريب.

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وفى نهاية الزيارة قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدي والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.