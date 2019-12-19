شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 68% من مستفيدى برامج الدعم النقدى بالفيوم من سن 19 حتى 45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الخميس، برنامج "فرصة" أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة أولى لقاءاته التعريفية فى محافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم وحضور الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج وعدد كبير من شركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمكين الاقتصادى.

وأشاد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال التمكين الاقتصادى ودعم الأسر الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن برنامج فرصة من البرامج التى ستلقى نجاحاً كبيراً بالمحافظة نظراً لطبيعة الموارد الاقتصادية المتنوعة بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية لافتا إلى أن المحافظة مستعدة لتذليل أى عقبات تواجه عمل البرنامج وتوفير أوجه الدعم من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات والجمعيات العاملة بمجال التنمية بمحافظة الفيوم.

وقال عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة، أن اختيار محافظة الفيوم لتكون بداية للقاءات التعريفية جاء لما لها من طابع ريفي نشط وأيضاً وجود 68% من مستفيدى برامج الدعم النقدى بالمحافظة فى سن العمل من 19 حتى 45 عاما وتتكبد الدولة مبالغ طائلة فى دعم فئات قادرة على العمل، مضيفاً أن البرنامج يهدف تعديل سلوك المستفيدين من البرنامج من الحماية وتلقى الدعم إلى العمل والإنتاج.

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وأشار الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن البرنامج سيعمل على تدريب وتأهيل الرائدات الريفيات أولاً ومن ثم تدريب المستفيدين علاوة على تأهيل وتدريب عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة للعمل بالمشروع، مضيفاً أن هدف الوزارة هو التمكين الاجتماعي من خلال دعم الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية وأيضاً المشروعات المدرة للدخل وذلك ضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة .

وأضاف الشبراوى أن البرنامج يستهدف 50 ألف مستفيد حقيقى فى المحافظات خلال المرحلة الأولى من خلال تأهيل المستفيدين لسوق العمل والتأكد من ملائمة الوظائف للمستفيدين ومهاراتهم وتيسير تواجد الوظائف وتأسيس الأنشطة المتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الشريكة٬ مضيفاً أن البرنامج سيطلق جائزة لأربع فئات، لأفضل جمعية شريكة وأحد شركاء القطاع الخاص وأفضل أسرة مستفيدة تحولت للاستقلالية والإنتاج وأفضل فرد مستفيد مشيراً إلى أن الاختيار وفقاً للنشاط ومدى النجاح.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين والتى تعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى ويستفيد منه عدة فئات وتشمل مستفيدى تكافل وكرامة، ويستهدف القادرين على العمل منهم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الشريكة.