شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبى على 8 آلاف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 26 محافظة، هي: السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والاسكندرية.

وتستقبل قوافل نور حياة على مدار اليوم الخميس وغدا 8 الاف مواطن على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في السويس وبنى سويف و 6 أكتوبر و المنصورة و المنوفية و دمياط و كفر الشيخ والإسكندرية لإجراء عمليات المياه البيضاء.

من ناحيته، قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال 3 سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة.

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يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118