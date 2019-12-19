صور.. "الداخلية" مستمرة فى المرحلة العاشرة لمبادرة "كلنا واحد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية، تفعيل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان، بالاشتراك مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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