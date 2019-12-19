شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق النسخة الثانية من مبادرة "بالعربى" للحفاظ على الهوية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشاركة الجامعة فى النسخة الثانية من مبادرة "بالعربى"، التى تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للارتقاء باللغة العربية، انطلاقًا من رؤية جامعة القاهرة التنويرية، وإيمانًا بدورها الوطنى، والدعوة للتمسك باستخدام اللغة العربية الصحيحة، حفاظًا على الهوية الثقافية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن من أهم محاور المشاركة فى المبادرة، الإعلان عن مسابقة "بالعربى" فى نسختها، وتشمل المسابقة ثلاث جوائز، جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها، وجائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، وجائزة لأفضل كتاب في طرق تدريس اللغة العربية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن هناك مسارين للجائزة، يخصص لكل مسار منهما 3 جوائز، موضحًا أن المسار الأول للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو من العاملين بها، أو من خريجيها، والمسار الثانى للمتقدمين من طلاب جامعة القاهرة؛ سواء فى مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن شروط المسابقة تتمثل فى أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أية جائزة، وأن لا يجوز التقدم فى أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة، ويحصل كل فائز فى كل جائزة من الجوائز الثلاث لكلا المسارين- على مبلغ عشرة آلاف جنيه، ودرع الجامعة، لافتًا إلى أن تحكيم الأعمال المقدمة سيكون من خلال لجنة من الأساتذة المتخصصين، فى ضوء المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة.

وذكر الخشت، أنه للراغبين فى التقدم للمبادرة أن يسلموا 3 نسخ ورقية من الكتاب، وكذلك نسخة إليكترونية، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم، وملء استمارة المشاركة فى المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذى يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير 2019. علمًا بأنه لن يتم إعادة الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لا.