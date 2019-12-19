شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تستعرض جهود الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة استمرار جهود الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، إيمانا بأهميته كمشروع قومي يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر، وهو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر التي يتضمنها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، نوفمبر 2018.

وتقوم الوزارة بحملة ضخمة للترويج للمتحف المصري الكبير بدأتها في مايو الماضي وتنتهي في يونيو 2020، في 20 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

واستغلت الوزارة جميع المعارض السياحية الخارجية الدولية الكبرى التي تشارك فيها، مثل بورصة برلين الدولية ITB، وبورصة لندن الدولية للسياحة WTM، والملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي ATM وغيرهم، كمنصات للترويج للمتحف المصري الكبير، حيث خصصت وزارة السياحة جزءا عن هذا المتحف في جميع الأجنحة المصرية المشاركة في هذه المعارض.

وتضمنت الأجنحة المصرية عرض فيلما عن المتحف ومركز الترميم العالمي الموجود به، تحدث خلاله عالم الآثار الدكتور زاهي حواس والدكتور طارق توفيق، المشرف السابق على مشروع المتحف المصري الكبير، كما عرضت هذه الأجنحة ماكيت للمتحف، وتمت الاستعانة بالتكنولوچيا الحديثة للترويج للمتحف من خلال هولوجرام لقناع توت عنخ آمون وكرسي العرش الخاص به.

وتضمنت الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية تمثالا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality، وذلك لأن تمثال رمسيس الثاني سيستقبل الزائرين في بهو المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

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وحرصت الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للمتحف، خاصة أن المتحف المصري الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة؛ فهو يضم بين جنباته الآثار مصرية في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

ووضعت الوزارة شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين لعام 2019 لجذب الأنظار إلى المتحف وذلك ليترقب الجميع افتتاحه العام المقبل، كما تم وضع لافتات إعلانية كبيرة للمتحف عليها شعار GEM 2020 في العواصم الأوروبية مثل برلين ولندن.

وتضمنت كافة الشراكات الدولية التي قامت وزارة السياحة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية، الترويج لافتتاح المتحف المصري.

واستضافت شبكة قنوات ديسكفري العالمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في لقاء مصور للحديث عن المتحف المصري الكبير، وسيذاع هذا اللقاء خلال الأفلام الثلاثة التي تنتجها القناة عن المتحف، كما قامت الشبكة بعقد لقاء مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار قام خلاله بالحديث عن المتحف.

وستعرض شبكة «CNN» حلقات مخصصة للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأول من 2020، كما قامت الوزارة بالإعلان عن الضوابط الجديدة التي تنظم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك في إطار قيام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط، وتضمنت الضوابط الجديدة العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر وعلى رأسها الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحرص وزيرة السياحة على الترويج للمتحف خلال كافة لقاءاتها المهنية والإعلامية المحلية والدولية، حيث تؤكد الوزيرة دائما خلال هذه اللقاءات أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية وللسياحة الثقافية العالمية، فهو يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم، بالإضافة إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتدعو العالم لزيارته.

وصممت وزارة السياحة حقائب عليها شعار افتتاح المتحف وصورة قناع توت عنخ آمون، تقدمها الوزارة كهدايا تذكارية في المحافل الدولية، وللضيوف الأجانب.