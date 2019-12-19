شكرا لقرائتكم خبر عن ثمار «مصر تستطيع».. توقيع عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كرم خليل، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي ذلك في إطار متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الذي عقد في القاهرة، منتصف أكتوبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ذلك يعكس نجاح المؤتمر في تحقيق هدفه الذي تمثل في طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، واستجابة لتكليفات الرئيس السيسي للمستثمرين المشاركين في المؤتمر، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعد جزءا من الأهداف التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر.

ووجه «خليل» خالص شكره للقائمين على مشروع الجلالة، مؤكدا أن المنتج المصري يمتاز بجودة الصناعة وقلة التكلفة مقارنة بالعديد من دول العالم؛ ما يعد ميزة تنافسية للمنتج المصري، وأشار إلى أنه لديه ثقة كبيرة في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما أشاد بالزيارة التي قام بها لمدينة الأثاث في دمياط بصحبة الوزيرة، مؤكدا قدرة مدينة الأثاث الجديدة على تقديم إضافة نوعية لسوق الأثاث العالمي، موضحا أن مصر تتميز عن دول كثيرة حول العالم في سهولة إجراءاتها الجماركية التي تقدمها مقارنة بدول أخرى كثيرة حول العالم، فضلا عن سرعة إنجاز الصفقات للعملاء، كما أضاف أن جميع رجال الأعمال المصريين في الخارج لديهم ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار المصرية.