شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ«أبوالنمرس»‬ في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة «أبوالنمرس» للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية- في حالة وجود أنشطة صناعية- وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر «راشد» قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة «أبوالنمرس»، والوحدة المحلية بـ«شبرامنت»، والقرى التابعة للوحدة المحلية بـ«شبرامنت»، والوحدة المحلية بـ«المنوات»، والقرى التابعة للوحدة المحلية بـ«المنوات»، والوحدة المحلية بـ«منيل شيحة»، والقرى التابعة للوحدة المحلية بـ«منيل شيحة»، وذلك للشوارع البالغة مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا، وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار، حيث جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى 150 جنيهًا.