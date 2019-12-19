شكرا لقرائتكم خبر عن «قصة مفتعلة».. التحقيق مع مدير مدرسة سمح بتواجد طالب غير مقيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة السلام الثانوية بنين للتحقيق بتهمة «الإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفي، والسماح لأحد الطلاب غير المقيدين بالحضور والتواجد بأحد الفصول أثناء اليوم الدراسي، ما يهدد أمن وسلامة الطلاب المقيدين».

ووجه المحافظ، إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالديوان العام بمتابعة حالة شاب بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين بعد فحص الحالة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، أنها قصة «مفتعلة وغير صحيحة بالمرة».

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كما وجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي اللازم للشاب، نظرا لمعاناته من بعض الظروف الاجتماعية، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة حالته بإجراء بحث اجتماعي حول أفراد أسرته وتقديم المساعدة له، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال المحافظ إن «الدولة تولي رعاية واهتماما كبيرا لجميع أبنائها، خاصة الأولى بالرعاية والأشد احتياجا والحالات الإنسانية»، مناشدًا المواطنين عدم نقل وتداول القصص المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من صحتها، حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع.

كانت صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت قصة وصورة شاب يدعى «أحمد» على نطاق واسع، مع مزاعم أنه طالب يقيم في الشارع بسبب خلافات أسرية، واكتشفت الجهات التنفيذية في المنيا لاحقًا أنها «مفتعلة».