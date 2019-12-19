شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تنظم مؤتمرًا توعويًا بقضايا المياه والصرف الصحي بمدينة الغنايم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة قامت بتنظيم المؤتمر التوعوي الأول، للتوعية بقضايا المياه والصرف الصحي بمنطقة الغنايم، وذلك بمقر مجلس مدينة الغنايم.

وأضاف «عبدالغفار» أن ذلك يأتي في ضوء بدء استلام وتشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينتي صدفا والغنايم، بتكلفة إجمالية بلغت 295 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المشروع شمل تنفيذ شبكات انحدار بأطوال 50 كم، وخطوط طرد بأطوال 25 كم، و3 محطات رفع، ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها (33 ألف م3/ يوم)، وذلك لخدمة حوالي 90 ألف نسمة من سكان مدينتي صدفا والغنايم.

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وأضاف رئيس الشركة أن المؤتمر يهدف للتوعية بقضايا المياه والصرف الصحي بين كل أبناء الغنايم، وإلى ضرورة الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي، حرصا على استدامة كفاءة أداء خدمات المياه والصرف الصحي بصورة أكثر استمرارية، مؤكداً أنه لن يأتي ذلك إلا من خلال الاستخدام الأمثل لكل مكونات المشروع كإستراتيجية ممكنة للحفاظ عليه، وضمان ثبات كفاءته.

وفى نهاية المؤتمر، أشارت همت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إلى أنه على المواطنين الراغبين في توصيل خدمات الصرف الصحي التوجه إلى إدارة الشؤون التجارية بالمنطقة لتقديم المستندات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وعمل المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة من الحي، في ضوء الدليل الاسترشادي للخدمات المقدم للمواطنين المعتمد من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر، جاد الله مشرف، رئيس مجلس مدينة الغنايم، وهمت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس رمضان عبدالعظيم، مدير منطقة مياه الغنايم، وعدد من مسؤولي الشركة والمدينة، ولفيف من المواطنين بمنطقة الغنايم.

شركة مياه أسيوط تنظم مؤتمراً توعوياً بقضايا المياه والصرف الصحي بمدينة الغنايم

شركة مياه أسيوط تنظم مؤتمراً توعوياً بقضايا المياه والصرف الصحي بمدينة الغنايم

شركة مياه أسيوط تنظم مؤتمراً توعوياً بقضايا المياه والصرف الصحي بمدينة الغنايم