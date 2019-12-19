شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تسترد 320 ألف جنيه استولى عليها أحد الموظفين.. و«الخشت» يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، عن استرداد الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الإداري بالجامعة مبلغاً قدره 320 ألف جنيه، من أحد الموظفين والذي استولي عليها ولم يوردها إلى حساب كلية الإعلام.

وقالت الجامعة، في بيان، الخميس، إن رئيس الجامعة وجه فور علمه بالواقعة بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المبلغ وإنفاذ القانون، مشددا على أن الجامعة ستستمر في محاربة الفساد دون هوادة.

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وكلف «الخشت»، كلا من العميد ياسر محمود مدير عام الأمن الإداري، وكامل زناتي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموظف المخالف ورد الأموال، حيث تم تحويل الموظف المختص للشرطة بمصاحبة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومجموعة من محامي الجامعة، الذين نجحوا في العودة بالأموال وإيداعها خزينة كلية الاعلام، فجر الخميس.

ووجه الشكر إلى جميع الأطراف من الجامعة والجهات المعنية على تعاونها في إنفاذ القانون، كما وجه بالاستمرار في إنفاذ باقي الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت قام بتحويل العديد من التقارير والتحقيقات إلى نيابة الأموال العامة والنيابة العامة والنيابة الإدارية، في وقائع أخرى جار التحقيق فيها الآن، كما تم الانتهاء من بعضها وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى تنحية بعض القيادات من مناصبهم نتيجة ارتكاب مخالفات مالية وكسر القوانين واللوائح والتهاون والتستر على المخالفين.