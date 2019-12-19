شكرا لقرائتكم خبر عن «قادرون بشكل مختلف».. مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، إطلاق مبادرة مجتمعية لمساندة الشباب والاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم في فئات المجتمع الاخرى باعتبارهم جزء أصيل من النسيج المجتمعى من خلال الاحتكاك بهم وتأهيلهم رياضيا باقامة تدريبات في جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وقالت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المبادرة تحمل شعار «قادرون بشكل مختلف» وبدأت بمركز شباب الحرمين التابعة لفرع المنتزة، حيث نفذ المركز مجموعة من تدريبات اللياقة الرياضية بمشاركة العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذا توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأشارت «الشريف» إلى أن المديرية تقدم الدعم والمساندة لهذة الفئة باعتبارها تشكل رقما لا بأس به في التعداد السكانى لمصر، حيث وصل عددهم بمختلف الانواع بحسب الاحصائيات الرسمية إلى نحو 15 مليون في مصر بشتى انواع الاعاقات الجسدية والذهنية وغيرها، وبلغت النسبة في الاسكندرية وحدها نحو 400 ألف معاق.