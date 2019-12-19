شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: زيادة عدد الوافدين الدارسين في مصر لـ12500 عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي حصاد الوزارة في قطاع البعثات والوافدين لعام 2019، حيث شهد القطاع تطورًا ملحوظًا وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة، إن عدد المبعوثين المصريين زاد من 950 إلى 1150 مبعوثًا، وتم إطلاق الإعلان الثالث لبرنامج المبادرة التعليمية المصرية اليابانية الجديدة EJEP لترشيح 161 دارسًا، فضلا عن إيفاد 171 دارسًا لجمع المادة العلمية للماجستير أو الدكتوراه أو للتدريب بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، وتم إطلاق الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية بالبعثات، وإنشاء موقع إلكترونى للطلاب الراغبين في الابتعاث للخارج.

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وأضافت الوزارة أنه تم الإعلان عن عدد من المنح المقدمة لمصر من جانب دول المجر، فنلندا، الصين، بولندا، بريطانيا، إيطاليا، الهند، إسبانيا، هونج كونج، المكسيك، فنلندا، بالإضافة إلى بعض الهيئات الدولية مثل فولبرايت، وبرنامج نيوتن مشرفة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقدم وفقًا لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات لجميع أنواع الإيفاد خلال الفترة من 29/9 حتى 29/12/2019 والبالغ عددها 1220 بعثة، موزعة إلى (295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية).

وأوضحت أنه بالنسبة للوافدين الدارسين في مصر تم زيادة عدد المنح المقدمة من الوزارة والجامعات المصرية ووزارة الخارجية، من 1968 منحة خلال عام 2018/2019 إلى 2064 منحة خلال عام 2019/2020، بالإضافة إلى تخصيص عدد 872 منحة من الجامعات المصرية لطلاب القارة الإفريقية، فضلا عن التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

واشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات المصرية شهد زيادة من 8000 طالب خلال العام الدراسي 2018/ 2019 إلى 12500 طالب خلال العام الدراسي 2019/ 2020، موضحة أن التقديم مازال متاحا لبرامج الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية، وأنه من المتوقع زيادة عدد الطلاب الوافدين خلال العام المقبل إلى 20000 طالبًا.