شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل عدداً من الموظفين بـ4 مراكز وآخر بالديوان العام للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إحالة إخصائي المشتريات بإدارة التعاقدات المالية بالديوان العام إلى النيابة الإدارية، ونقله إلى حي شرق مدينة شبين الكوم، لبيعه كراسات شروط مزاد لحسابه الخاص، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى النيابة الإدارية، لإصدارهم الترخيص رقم 37 ،38 لسنة 2019 بالمخالفة رغم وجود نزاع قضائي، وكذا إحالة المختصين بمديرية الإسكان إلى النيابة الإدارية بأشمون، لما وُجد من مخالفات بعملية إنشاء السورين القبلي والشرقي لمستشفي جراحات اليوم الواحد، كما قرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الفرعونية إلى النيابة الإدارية بأشمون، لتقصيره في العمل وعدم إفادة وزارة الري بشأن الأوراق الخاصة باحتياج القرية إلى تخصيص قطع أراضٍ فضاء بإجمالي مساحة 1850 مترًا مربعًا.

وأحال المحافظ المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى النيابة الإدارية، للتراخي في إرسال قرار الإزالة الصادر ضد أحد المواطنين لاعتماده من السلطة المختصة الأعلي منذ عام 2014 بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وكذا إحالة المختصين بالوحدة المحلية بالشهداء إلى النيابة الإدارية، نتيجة وجود مخالفات في فحص شكوي أحد المواطنين من جزيرة الحجر، كما تمت إحالة المختصين بمدرسة فيشا الصغري الصناعية المشتركة إلى النيابة الإدارية، لجمعهم مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني، واحتفاظهم بتلك المبالغ بالمدرسة بالمخالفة للقانون، كما تمت إحالة إخصائية شؤون قانونية بمركز ومدينة تلا إلى النيابة الإدارية، لمخاطبتها السلطة المختصة مباشرة في أمور خاصة بالعمل، وعدم عرضها على رئيسها المباشر، وإنكار توقيعها على المذكرة، واتهامها آخر بذلك، وجاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.