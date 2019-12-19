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حقوق الإنسان بالداخلية تفتش بحجز أقسام الشرطة فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت وزارة الداخلية لجنة أمنية من قطاعى (حقوق الإنسان – الخدمات الطبية) بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، للمرور على الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بنطاق المديرية، وتوجيه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل مواصلة المرورات على المواقع الشرطية والخدمية للتأكد من حصول المترددين عليها، على مختلف الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها، بما يكفل سهولة أداء الخدمة والحصول عليها وإثراء منظومة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

 

وتم إيفاد لجنة أمنية من (قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية) بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، للمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق المديرية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

 

واستهدفت أعمال اللجنة التأكد من مدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

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