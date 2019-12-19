شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالداخلية تفتش بحجز أقسام الشرطة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت وزارة الداخلية لجنة أمنية من قطاعى (حقوق الإنسان – الخدمات الطبية) بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، للمرور على الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بنطاق المديرية، وتوجيه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل مواصلة المرورات على المواقع الشرطية والخدمية للتأكد من حصول المترددين عليها، على مختلف الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها، بما يكفل سهولة أداء الخدمة والحصول عليها وإثراء منظومة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
واستهدفت أعمال اللجنة التأكد من مدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان بالداخلية تفتش بحجز أقسام الشرطة فى الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.