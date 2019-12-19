شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستعيد 320 ألف جنيه لكلية الإعلام بعد تبديدها من أحد الموظفين والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فور علمه بالواقعة، إلى التنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المبلغ وإنفاذ القانون.
وكلف رئيس الجامعة، العميد ياسر محمود مدير عام الأمن الإدارى، و كامل زناتى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف ورد الأموال، حيث تم تحويل الموظف المختص للشرطة بمصاحبة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومجموعة من محامى الجامعة، الذين نجحوا بالعودة بالأموال وبمتابعة وتوجيه من رئيس الجامعة حتى لحظة إيداعها بخزينة الكلية فجر أمس.
ووجه الدكتور الخشت، الشكر إلى جميع الأطراف من الجامعة والجهات المعنية على تعاونها فى إنفاذ القانون، كما وجه بالاستمرار فى إنفاذ باقى الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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