شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 18 ساعة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلي أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بمحور ترعة الطوارئ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتهيب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 18 ساعة السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.