شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 18 ساعة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "اسكان اطلس 4 بجميع عملياتها – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة – إسكان الجمهورية 1 ، 2 – اسكان القاهرة و ، هـ – اسكان الدلتا 2 – إسكان الأسكندرية 2 – محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر عقد 16 – محطات الصرف الصحى ( محطات البركة ) – منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية )، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 21 -12 -2019 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالى . وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلي أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بمحور ترعة الطوارئ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. Advertisements وتهيب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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