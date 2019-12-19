شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زراعى يزور أفريقيا لتطوير برامج إنتاج بذور القطن وتحديث السلالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، يضم كلا من الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن والدكتورة عبير عرفة الخبير فى مجال القيمة المضافة والدكتور مصطفى عمارة الخبير فى مجال زراعة القطن بزيارة لدولة جمهورية افريقيا الوسطى لحضور مؤتمر التنمية الاقتصادية المنعقد حاليا هناك والذي تنظمه المنظمة الفرانكفونية.
وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن إن الوفد المصري قام بالقاء عدد من المحاضرات بالمؤتمر بحضور وزير الاقتصاد كما التقى الوفد بوزير الزراعة بأفريقيا الوسطى وكان ذلك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر فى جمهورية افريقيا الوسطى غير المقيم، وكذلك الوزير المفوض ابراهيم الخولى مدير شئون المنظمة الفرانكفونية.
وقد ابدى وزير الزراعة بأفريقيا الوسطى اهتمامة الشديد بالتعاون مع مصر فى مجال تطوير قطاع البحوث وكذلك برامج انتاج البذور وتحديث السلالات والمحافظة عليها، وقد توجه الوفد لزيارة دولة الكاميرون لبحث كيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في زراعة القطن.
جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بأهمية التوجه الى العمق الافريقي ودعم العلاقات مع دول القارة الافريقية وبتكليف من د عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ، وبناء على طلب من المنظمة الفرانكفونية بعمل زيارة فنية وتفقدية لعدد من دول القارة الافريقية.
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