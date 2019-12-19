شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الدستورى يتلو الإعلان الرسمى لفوز عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلى كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى، الإعلان الدستورى المتضمن النتائج النهائية للانتخابات الجزائرية، فى أولى مراسم تأدية عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب، اليوم الخميس لليمين الدستورية، ليبدأ بعد ذلك المهام التى يستهلها الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة التى ستقود المرحلة المقبلة، وسط كبار شخصيات ومؤسسات الدولة بقصر الأمم، وانتهت بقصر المرادية.

وتم البث المباشر على كافة القنوات الجزائرية ليكون مراسم التنصيب أمام الشعب الجزائرى.

ويؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

ويتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على إستقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

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وتتضمن مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وكان المجلس الدستوري، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأي طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.