شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تواصل عمليات التطهير العرقى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الجنرال مظلوم عبدى، قائد قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتحرك سريعا لوقف عمليات التطهير العرقى التى ترتكبها تركيا فى شمال شرق سوريا.

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وفى مقابلة مع مجلة فورين بوليسى، الأربعاء، أكد عبدى الحاجة إلى مراقبين دوليين لوقت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا من مواصلة عمليات تهجير الأكراد فى شمال شرق سوريا. وقال إن على الولايات المتحدة أن تتحرك الآن لجعل تركيا تلتزم بشروط اتفاقية وقف إطلاق النار التى توسطت فيها واشنطن ووقف حملة أنقرة لطرد الأقلية الكردية الضعيفة من سوريا.

وأشار القائد العسكرى الكردى إن على وجه الخصوص، ينتهك الأتراك الشرط الخاص بأن كلا الطرفين عليهم حماية الأقليات الدينية والعرقية داخل المنطقة التى يبلغ طولها 20 ميلاً، والتى استولت عليها تركيا من القوات الكردية.