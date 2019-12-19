شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 60 محلاً تجارياً و5 صيدليات في مزاد علني بمدينة بدر بالإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم بيع عدد 60 محلاً تجارياً + 5 صيدليات، بمساحات تتراوح من (11م2: 60م2) بعدة مناطق، لزيادة الخدمات المقدمة بالمدينة، وذلك في جلستين بمزاد علني، خلال الفترة من 24/12/2019: 27/12/2019.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحال والصيدليات المطروحة للبيع كالتالي: عدد 23 محلا + 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15م2: 66م2) بمنطقة القرنفل«244 عمارة» إسكان اجتماعي، وبمركز خدمات منطقة النرجس «منطقة 209 عمارات» إسكان اجتماعي، وكذا بيع عدد 27 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (11م2: 42م2)، بمنطقة الياسمين«299 عمارة» إسكان اجتماعي، وبالسوق رقم 5 بالنرجس، وبمركز خدمات منطقة النرجس«منطقة 209 عمارات» إسكان اجتماعي.