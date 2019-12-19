شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة يصل لحد الصقيع في هذه المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 21»، إسكندرية «10- 23»، قنا «9- 22»، الأقصر «9– 25»، أسوان «11– 26».