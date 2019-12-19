السيسي يمنح  الأوسمة للاعبين والمدربين أصحاب الإنجازات (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستويين العالمي والقاري. Advertisements ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر، صباح اليوم، وللاطلاع: الوقائع المصرية 19-12-2019

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