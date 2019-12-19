شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: الانتهاء من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة في تطوير عمل المصلحة وزيادة مساهمتها في مراقبة الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وأوضحت المصلحة أن تكلفة المشروع تصل إلى 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيزيد من عائد الخزانة على الدولة من 50 مليون جنيه في العام إلى أكثر من 250 مليون جنيه، وزيادة موارد الدولة من تحصيل رسوم الدمغة.

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وأشارت إلى أنه ستتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالأسواق، الأمر الذي يضمن جميع المشغولات التي سيتم دمغها بالمصلحة، منوه إلى أن إجمالي ما يتم دمغه حتى الآن بالطرق التقليدية يتراوح من 20 إلى 25%من حجم ما يتم تداوله في السوق المصرية.

وأضافت أن دمغ المصوغات يضمن حق المستهلك في الحصول على مشغولات ذهبية ذات عيار صحيح، طبقا للمواصفات المصرية والدولية، وإعادة سمعة الذهب المصري والمعادن الثمينة لما كانت عليه سابقا.

ونوهت المصلحة إلى أنه تم، خلال العام الجاري، الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة)، والذي يتضمن (سيارة ونش وسنج معايرة وموازين البسكول) بتكلفة بلغت 5ر3 مليون جنيه، وسيعمل على زيادة الدخل بنسبة كبيرة، حيث يوجد الآن 4 معامل فقط تقوم بمعايرة من 8 إلى 10 موازين في اليوم بمبلغ 18 ألف جنيه، ومع زيادة عدد سيارات المعايرة إلى 9 سيزيد الإنتاج الإجمالي إلى 45 ألف جنيه في اليوم الواحد، وهذه الزيادة لصالح الخزانة العامة للدولة.