شكرا لقرائتكم خبر عن جدول اختبارات الفصل الدراسى الأول للطلبة الوافدين بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزيَّة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهريَّة عن جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للبعوث الإسلاميَّة للعام الدراسي 2019/2020.

تبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والقرآن الكريم وتجويده، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020 بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

أما الصف الأول الثانوي، فتبدأ اختباراته يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بمادتي الفقه والتاريخ، على أن تنتهى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 بمادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبيَّة.

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