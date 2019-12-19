شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى والبحث العلمى: ارتفاع عدد المبعوثين إلى 1150 خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن عدد المبعوثين المصريين ارتفع من 950 إلى 1150 مبعوثًا.

وتم إطلاق الإعلان الثالث لبرنامج المبادرة التعليمية المصرية اليابانية الجديدة EJEP لترشيح 161 دارسًا، فضلا عن إيفاد 171 دارسًا لجمع المادة العلمية للماجستير أو الدكتوراه أو للتدريب بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، وتم إطلاق الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية بالبعثات، وإنشاء موقع إلكترونى للطلاب الراغبين فى الابتعاث للخارج.

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وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، حول تفاصيل حصاد قطاع البعثات والشئون الثقافية بالوزارة خلال عام 2019 أنه تم الإعلان عن عدد من المنح المقدمة لمصر من جانب دول المجر، فنلندا، الصين، بولندا، بريطانيا، إيطاليا، الهند، إسبانيا، هونج كونج، المكسيك، فنلندا) وبعض الهيئات الدولية (فولبرايت، برنامج نيوتن مشرفة، الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) بالإضافة إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وتم فتح باب التقدم وفقًا لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات لجميع أنواع الإيفاد خلال الفترة من 29/9 حتى 29/12/2019 والبالغ عددها 1220 بعثة، موزعة إلى (295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية).