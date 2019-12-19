شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف المطربة الشابة كارمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن هذه الحفلة تأتى فى إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقى لطلابها ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يقدمه الفن فى تحرير الوجدان.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكل سلوك الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة القاهرة تستضيف المطربة الشابة كارمن سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.