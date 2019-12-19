شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف المطربة الشابة كارمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، في إطار موسمها الثقافى والفنى، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان، يوم الاثنين 23 ديسمبر الجارى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن هذه الحفلة تأتى فى إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقى لطلابها ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يقدمه الفن فى تحرير الوجدان.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكل سلوك الإنسان.