شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح المنتخب الأولمبى وسام الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم رئيس الجمهورية رقم 626 لسنة 2019، بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للمنتخب الوطنى الأوليمبى لكرة القدم تحت 23 سنة، ومنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستوى العالمى والقارى، للمنتخب المصرى للكاراتيه، والمنتخب المصرى للإعاقات الذهنية (ألعاب القوى، تنس الطاولة، السباحة)، والفريق المصرى للاسكواش.

كما تضمن قرار رقم 616 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من أراضى الدولة ملكية خاصة ناحية قرية بنى غالم محافظة أسيوط، لصالحوزارة التموين والتجارة الخارجية، وقرار رقم 626 لسنة 2019 بستبدال نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 بنص آخر.