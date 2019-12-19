جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بمرور 40 عاما على المركز الدولى للأمم المتحدة بفيينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور أربعين عاماً علي إنشاء المركز الدولي للأمم المتحدة المقام فى العاصمة النمساوية فيينا نظمت إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا معرضا للصور الفوتوغرافية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة. صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجس أمناء الجامعة ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية أن المعرض أقيم فى حديقة الجامعة وافتتحه الدكتور جيورج أوبرريتر نائب سفير النمسا بالقاهرة والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة. ويأتى هذا المعرض فى إطار دعم التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسفارة النمسا بالقاهرة ويتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تجسد تاريخ المركز الدولي للأمم المتحدة بفيينا، ومن المنتظر أن يستمر لمدة 10 أيام لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف علي أهم لوحاته وأنشطته الدولية. Advertisements

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