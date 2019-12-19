شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. محظورات امتحان يناير لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقل من شهر وتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية المعدلة، الصفين الأول والثانى الثانوى، ويقدم ”الخليج 365” للطلاب فى 10 معلومات محظورات الامتحانات سواء الإلكترونية أو الورقية. 1ـ بالنسبة لطلاب‪ 2 ثانوى لا تحضر الامتحان بدون جهاز التابلت. 2ـ لا تتسبب فى تعطيل الجهاز اللوحى للهروب من الامتحان الإلكترونى. 3ـ لا تتسبب فى وضع كلمة سر للجهاز التابلت لإغلاقه. Advertisements 4ـ أى حيلة للهروب من الامتحان الإلكترونى قد تؤدى لرسوبك فى المادة. 5ـ لا تنسى دخول الامتحان بكتاب المدرسة. 6ـ لا تنسى إرسال الأسئلة إلى منصة الامتحان بعد الإجابة عليها. 7ـ بالنسبة لأولى ثانوى لا تحاول تصوير الأسئلة الورقية داخل اللجنة. 8ـ تصوير الأسئلة وإرسالها إلى صفحات الغش تضعك تحت المساءلة القانونية وتحرمك من الامتحان. 9ـ لا تدخل الامتحان وفى ذهنك أن الأسئلة ستجيب عليها من خلال حفظك للمعلومات. 10ـ لا تتغيب عن الامتحان لأن نحاجك مرهون بمجموع درجاتك فى الترمين.

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