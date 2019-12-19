شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار بالإذن لـ23 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الدخلية بالإذن لـ 23 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements ومنهم " على أحمد على، محمد عبد الله إسماعيل، معتصم بالله محسم محمد، لويس حسنى كامل، سامي غبريال نظير، محمد احمد عبد الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار بالإذن لـ23 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.