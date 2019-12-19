شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يشارك بأوراق عن حماية المستهلك فى منتدى منظمى الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أنه شارك خلال فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل التى ينظمها المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى تحت عنوان "أسس حساب التكلفة والتعريفة الكهربائية وحماية المستهلك" خلال الفترة من 17 الى 19 ديسمبر الجارى ، بثلاث ورقات عمل تم عرضهم بواسطة ممثلى الجهاز.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم ، أنه تم استعراض دور الجهاز فى حماية المستهلك و الفصل فى المنازعات بين أطراف مستهلكى مرفق الكهرباء علاوة على استعراض دور الجهاز فى صياغة عقود توريد الكهرباء بما يخدم العلاقة بين مقدمى و مستخدمى الكهرباء.