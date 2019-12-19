أخبار مصر

جهاز مرفق الكهرباء يشارك بأوراق عن حماية المستهلك فى منتدى منظمى الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يشارك بأوراق عن حماية المستهلك فى منتدى منظمى الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أنه شارك خلال فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل التى ينظمها المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى تحت عنوان "أسس حساب التكلفة والتعريفة الكهربائية وحماية المستهلك" خلال الفترة من 17 الى 19 ديسمبر الجارى ، بثلاث ورقات عمل تم عرضهم بواسطة ممثلى الجهاز.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم ، أنه تم استعراض دور الجهاز فى حماية المستهلك و الفصل فى المنازعات بين أطراف مستهلكى مرفق الكهرباء علاوة على استعراض دور الجهاز فى صياغة عقود توريد الكهرباء بما يخدم العلاقة بين مقدمى و مستخدمى الكهرباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مرفق الكهرباء يشارك بأوراق عن حماية المستهلك فى منتدى منظمى الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا