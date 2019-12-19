شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قدمنا خدمات مجانية لـ80 ألف مواطن خلال النصف الأول من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بأعمال الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفاً و979 مواطناً من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر ديسمبر الحالى.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 599 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 الاف و920 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 19 ألفاً و205 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1326 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 4 الاف و826 مواطناً بمحافظة أسوان، و1398 مواطناً بأسيوط، و7 الاف و487 مواطناً بالإسكندرية، و1699مواطناً بالإسماعيلية، و1359 مواطناً بالأقصر، و1129 مواطناً بالبحر الأحمر، و2936 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفاً و883 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و670 مواطناً بالدقهلية، و863 مواطناً بالسويس، و3 آلاف و999 مواطناً بالشرقية.

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وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 647 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و108 مواطناً بالفيوم، و4 آلاف و192 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و519 مواطناً بالقليوبية، 2299 مواطناً بالمنوفية، و2651 مواطناً بالمنيا، و1656 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و343 مواطناً ببني سويف، و822 مواطناً بجنوب سيناء، و3 الاف و746 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و702 مواطناً بقنا، و5 آلاف و 581 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبى على 464 مواطناً بمطروح.