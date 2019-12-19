شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر أن رحلتي شركة نسما للطيران 142 المتجهة إلى ينبع، و170 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة النيل للطيران 113 المتجهة إلى تبوك ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.