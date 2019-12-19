شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام، وهو القرار الذى استمر 4 سنوات، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020، وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.
قالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى إن إدارة المطار تستعد اليوم، لاستقبال أول رحلة والتى تصل الساعة 2 عصرا من مدينة برمنجهام، ومن المقرر أن يقوم فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات بإنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة فى احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدنى ومنظمى الرحلات البريطانية.
يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة، ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية .
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