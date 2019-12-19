شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إعادة فتح طريق إسكندرية الصحراوى بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور فتح، طريق الاسكندرية الصحراوى من الكليو 32 حتى الكليو 55 فى الاتجاهين، بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. Advertisements وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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