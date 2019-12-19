شكرا لقرائتكم خبر عن كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 مليون قدم مكعب غاز والان مع تفاصيل الخبر
ويؤكد تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية، أن المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة فى الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتى ساهمت فى تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من رئيس شركة برج العرب للبترول التى تقوم بالعمليات فى المنطقة نيابة عن هيئة البترول، وشركة كويت انرجى مصر.
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